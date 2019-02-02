“جبور” يقصف “عوار” :”إن كنت تحب الجزائر فعليك تمثيلها”

إعتبر الدولي الجزائري السابق، “رفيق زهير جبور”، بأن الصاعد، “حُسام عوّار” مُطالب بتوضيح موقفه بين “الديكة” و”الخضر” بأسرع وقت ممكن.

وصرّح لتلفزيون “النهار” قائلا :”الأمور واضحة، إن كان يُحب الجزائر، فعليه أن يُمثل ألوانها، مُستقبلا والعكس صحيح، لا يوجد إشكال”.

وأردف :”إن لم يكن يحب الجزائر، فعليه البقاء في مكانه، وهناك لاعبون قاموا بهذا التصرف، مثل بن زيمة، ناصري وغيرهما”.

وطالب “الإرهابي” من متوسط ميدان “أولمبيك ليون”، منح رد مُباشر لـ”الإتحاد الجزائري لكرة القدم”، بدل ترك الضبابية بخصوص مُستقبله الدولي.