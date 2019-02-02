تيديسكو: “بن طالب ليس جاهزا لمواجهة منشنغلادبخ”

أكد مدرب نادي شالك الألماني، دومينو تيديسكو، غياب الدولي الجزائري نبيل بن طالب، عن مباراة فريقه المقبلة أمام منشنغلادبخ.

وصرح تيديسكو في هذا الخصوص للصحافة الألمانية: “الوضع الآن أكثروضوحا مع بن طالب، الذي يعاني مشاكل في منطقة العانة”.

وأضاف: “لقد عمل طيلة الأسبوع الماضي رفقة مختصين، كما عملنا بشكل منفرد معه، ولم يعد يشعر بآلام كبيرة”.

وبخصوص امكانية مشاركته أمام منشنغلادبخ، أوضح تيديسكو: “بن طالب ليس جاهزا بنسبة 100%، لذا لن يشارك أمام منشنغلادبخ”.