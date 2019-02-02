أمطار رعدية على هذه الولايات الشمالية

حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة، من تساقط أمطار رعدية على المناطق الشمالية .

الأمطار مرتقبة إلى غاية مساء اليوم غرب البلاد، وإلى غاية صبيحة الأحد على المناطق الوسطى.

بينما ستكون الأمطار مرتقبة ابتداء من الغد الأحد إلى غاية فجر الإثنين على المناطق الشرقية.

وحسب النشرية فإن الولايات المعنية هي: تلمسان، عين تيموشنت، هران، مستغانم، الشلف، سيدي بلعباس، معسكر، غيليزان، سعيدة، تيارت وتبسمسيلت.

بالإضافة إلى كل من عين الدفلى، تيبازة، العاصمة، البليدة وبومرداس، تيزي وزو، البويرة، المدية وبجاية وشمال سطيف

وكذلك كل من سكيكدة، ميلة، قسنطينة وسوق أهراس، جيجل، عنابة، الطارف، قالمة .