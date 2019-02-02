هل يريد غديري حذف الفرنسية من الإدارات والمدارس؟ آيت العربي يجيب

هل يريد غديري حذف الفرنسية من الإدارات والمدارس؟ آيت العربي يجيب

نفى المحامي مقران آيت العربي، منسق الحملة الانتخابية لعلي غيديري، اليوم السبت 2 فيفري، الأخبار التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تزعم استعداد المترشح المحتمل لرئاسيات أفريل حذف اللغة الفرنسية من الإدارات والمدارس.

وكتب مقران آيت العربي على صفحته الرسمية عبر الفيسبوك ” معلومة متداولة منذ يوم أمس على شبكات التواصل الاجتماعي تشير إلى حذف المترشح علي غديري لللغة الفرنسية من الادارات والمدارس، بصفتي منسق حملته الانتخابية ، أنفي رسميًا هذه المعلومات”، مشيرا الى أنه سيتم عرض البرنامج مفصلا في وقت لاحق.

القراءة من TSA

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