هل يريد غديري حذف الفرنسية من الإدارات والمدارس؟ آيت العربي يجيب

نفى المحامي مقران آيت العربي، منسق الحملة الانتخابية لعلي غيديري، اليوم السبت 2 فيفري، الأخبار التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تزعم استعداد المترشح المحتمل لرئاسيات أفريل حذف اللغة الفرنسية من الإدارات والمدارس.

وكتب مقران آيت العربي على صفحته الرسمية عبر الفيسبوك ” معلومة متداولة منذ يوم أمس على شبكات التواصل الاجتماعي تشير إلى حذف المترشح علي غديري لللغة الفرنسية من الادارات والمدارس، بصفتي منسق حملته الانتخابية ، أنفي رسميًا هذه المعلومات”، مشيرا الى أنه سيتم عرض البرنامج مفصلا في وقت لاحق.