نتنياهو : الغاز سيربطنا بجيراننا العرب

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس إن “إسرائيل” ستسعى للتواصل مع الدول العربية المحيطة بها عبر الغاز الطبيعي في عرض البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف نتنياهو، خلال تدشينه لمنشأة صناعة الغاز “ليفياتان” في قلب البحر، إن أنبوب الغاز الذي سيخرج من المنشأة “سيربطنا بسوق الغاز في أوروبا وسيصل أيضًا إلى جيراننا العرب”.

ولفت إلى أن الغاز يشكّل مقوّمًا حيويًا في قوة “إسرائيل” الاستراتيجية والاقتصادية والدبلوماسية.

وفي 14 يناير الجاري شاركت “إسرائيل” في مؤتمر عُقد بالقاهرة للإعلان عن تدشين منتدى للغاز في شرق المتوسط يضم مصر و”إسرائيل” والسلطة الفلسطينية والأردن ودولًا أخرى.