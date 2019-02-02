احتياطي الصرف ينزل تحت 80 مليار دولار

كشف الوزير الأول، أحمد أويحي، اليوم، عن انخفاض المخزون الوطني من احتياطي الصرف إلى أقل من 80 مليون مليار دولار، مؤكدا أن الحكومة أمام تحد اقتصادي كبير لتجنب سيناريو استنزافه وحدوث أزمة اقتصادية.

وأكد أويحيى، خلال ندوة صحفية عقب الدورة السادسة للمجلس الوطني لحزب التجمع الوطني الديمقراطي،بأن احتياطات الصرف بلغت 79.80 مليار دولار، وهو ما يجعلها تفقد حوالي ملياري دولار في بضعة أسابيع، على الرغم من مساعي الحكومة الحثيثة في التقليل من اللجوء إلى هذا المخزون، على خلفية الاستنجاد بالتمويل غير التقليدي، وطباعة النقود على مدار الخمس سنوات المقبلة.

وأبرز المتحدث، أن الحكومة نجحت إلى حد ما بالتحكم في الوضع، إذ أن التضخم في سبتمبر 2017، وصل إلى نسبة 4 بالمئة، بشهادة صندوق النقد الدولي، وكان ينبئ عن إنهيار الإقتصادي الوطني، لكن مسيرة التنمية لم تتوقف رغم ذلك.

وأضاف في ذات الصدد “وضعنا الإقتصادي في سنة 2017 شبيه تماما لما حدث في سنوات الثمانينات، بسبب انهيار أسعار النفط، لم نكن نستطيع وقتها دفع حتى الأجور”، موضحا أن سياسة الحكومة من خلال الإقتراض الداخلي، وترشيد النفقات ساهمت في الحد من تفاقم الأزمة، والدليل هو استمرار إنجاز المشاريع المبرمجة، إذ تم توزيع 300 ألف وحدة سكنية خلال سنة 2018، وبقاء سياسة دعم المواد الأساسية رغم الحاجة لمراجعتها.

وشدد الوزير الأول، على أن الوضع الإقتصادي الحالي، يحتاج إلى تفكير ومشاركة الجميع في إيجاد حلول، داعيا المقاطعة التي تنتقد برنامج الرئيس بوتفليقة، وقرار ترشحه، إلى التفكير بشكل جدي من خلال وضع خطط وحلول، بدلا من البحث فقط عن إزاحته.