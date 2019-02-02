خليها تصدي” حملة إلكترونية لمقاطعة شراء السيارات في مصر

انطلقت في مصر حملات إلكترونية تحت شعار “خليها تصدي”، للمطالبة بمقاطعة شراء السيارات الجديدة .

تزامنا مع انتهاء الفترة الانتقالية لاتفاقية الشراكة الأوروبية، على السيارات المستوردة ذات المنشأ الأوروبي.

المعفية من الضرائب الجمركية، وهذا بهدف الضغط على التجار ووكلاء السيارات في مصر.

لخفض الأسعار والوصول الى تسعير عادل، وتقليل هوامش أرباحهم التي يرى البعض أنها مبالغ فيها.

وقد لاقت تلك الحملات رواجا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تجاوزوا المليون.

وسط حالة سخط عامة من عدم تدخل الجهات الرقابية في الدولة بشكل كاف، لوقف سياسة “التسعيرة المنفردة”.

يشار إلى أن سعر السيارات في مصر من بين الأغلى في العالم مقارنة بمدخول المواطنين.

ما تسبب في حالة ارتباك شديدة وركود في سوق السيارات وسط حالة من الترقب بين المشترين المحتملين طمعا في انخفاض الأسعار.

في ظل امتناع المستهلك المصري عن شراء السيارات منذ قرابة سبعة أشهر، ما تسبب في حالة إحباط شديدة بين جموع المصريين.