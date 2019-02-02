بودبوز حاضر مع سيلتا فيغو ضد إشبيلية

تواجد إسم الدولي الجزائري رياض بودبوز المنتقل حديثا لنادي سيلتا فيغو ضمن قائمة الـ18 المعنية بمواجهة إشبيلية في "الليغا" رغم أنه لم يجري سوى حصتين تدريبتين رفقة ناديه الجديد.

وأشار حساب النادي على "تويتر" إلى تواجد بودبوز ضمن القائمة، خاصة أنه من بين العناصر التي يعول عليها كثيرا المدرب ميغيل كاردوسو، رغم عدم جاهزية اللاعب السابق لريال بيتيس من جميع النواحي.

وسيحمل بودبوز الرقم 24 في تجربته الجديدة التي سيدشنها على هامش اللقاء المرتقب ضد إشبيلية اليوم.