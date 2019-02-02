بالفيديو... تقرير رائع من "كنال +" بخصوص عطال

- أعدت قناة " كنال +" تقرير أقل ما يقال عنه أنه رائع، بخصوص الدولي الجزائري يوسف عطال، الذي يصنع الحدث منذ بداية الموسم في "الليغ 1" رفقة فريقه نيس.

بحيث تم الإشارة لمسيرة اللاعب السابق لنادي بارادو قبل وصوله لفرنسا، والعودة لتجربته في الدوري البلجيكي، ومروره على أكاديمية نادي "الباك".

وأشاد زملاء عطال في نيس بإمكانيات هذا الأخير، ووصفوه بالمدافع المثالي صاحب الأخلاق الرائعة.

وتجدر الإشارة إلى أن عطال بات يصنع الحدث في كل مرة في فرنسا، جراء المستويات التي بات يقدمها رفقة نيس رغم حداثة تجربته في الدوري الفرنسي.