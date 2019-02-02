أول تعليق لأويحيى على ترشح الجنرال غديري للرئاسيات

رحب الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيي، بترشح الجنرال المتقاعد، علي غديري، مؤكدا أن قرار منع أو قبول ترشحه بيد المجلس الدستوري، وليس من حق أحد منعه مهما كانت صفته.

وعلق أويحي، خلال ندوة صحفية عقب الدورة السادسة للمجلس الوطني للأرندي، اليوم، عن قرار عسكري الترشح لانتخابات 18 أفريل، ورده على الانتقادات التي هاجم بها الحكومة، قائلا “أين المشكل إذا ترشح عسكري، لسنا في موقع لنحاسب أي شخص راغب في الترشح للرئاسيات، نحن لدينا مرشحنا وسنعمل على دعمه، أما البقية لن نتساءل عن سبب ترشحهم، كما أننا لن نعلق على انتقاداته للحكومة وللرئيس بوتفليقة، هو حر فيما يقوله”.