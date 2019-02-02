محمد عيسى: لا حرج في نزع أعضاء وأنسجة الجثث والتبرع بها

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، أمس الجمعة، أنه لا حرج في التبرع بأعضاء وأنسجة جثة الميت لصالح المريض.

و قال الوزير من الجزائر العاصمة، أن الإسلام يشجع “إستثنائيا” نزع الأعضاء والأنسجة من الجثث لإنقاذ حياة الإنسان.

وأضاف إن “التبرع بالأعضاء و الأنسجة وغيرها يعد حسنة وهو عمل حميد”، مضيفا أن الضرورات تبيح المحظورات في الإسلام.

” الإسلام يرخص و يشجع بشكل واضح و جليّ إستثنائيا نزع الأعضاء أو الأنسجة من الجثث لإنقاذ حياة الإنسان “.