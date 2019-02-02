«شقيق كمال البوشي: »أعطيـــت شقيقـــي كمـــال 40 مليــارا كـــاش.. وبنيـــت مسجـــدا بـــ13 مليـــارا!!

كشفت تسريبات جديدة تتعلق بقضية محاولة إغراق الجزائر بحوالي 7 قناطير من الكوكايين، أن المدعو «محمد.ش»، شقيق «كمال البوشي».

منح هذا الأخير 40 مليارا «كاش» في إحدى المعاملات، بحكم الثقة التي كانت بينهما، مؤكدا أنه قام ببناء مسجد بقيمة 13 مليار سنتيم في ولاية البويرة.

«طزطوزة تاجر سكر بالجملة كان يسلفلي الملايير ونردهملو بالفائدة»

عاد اسم «موحوش»، وهو أحد رجال الأعمال، إلى الظهور مجددا في قضية 7 قناطير كوكايين، حيث كشف «محمد.ش» وهو شقيق «كمال البوشي».

بأنه في سنة 2013 اقترض مبلغا من المال يقدر بـ12.5 مليار سنتيم من عند أحد الأشخاص يدعى «موحوش».

وتم الاتفاق عند أحد الموثقين على مستوى بلدية حسين داي.

على أن يتم العقد بين المدعو «زبير» وبين شقيق «كمال البوشي» وليس مع صاحب الأموال المدعو «موحوش».

وأكد المتهم بأن المبلغ الحقيقي كان 10 ملايير و500 مليون سنتيم، على أساس أن يستفيد المدعو طزطوزة من الأرباح المترتبة عن هذه المعاملة بعد استغلالها في تجارة اللحوم.

أين تم الاتفاق بأن يستعيد 12.5 مليار سنتيم من عند «محمد.ش».

وفي سياق ذي صلة، أكد ذات المتحدث حسب مصادر»النهار»، بأن مصالح الشرطة القضائية المختصة بالجزائر العاصمة قد فتحت تحقيقا في القضية.

وطلبت الوثائق حول عملية الاستدانة التي وقعت بين الطرفين. وبخصوص المدعو «موحوش»، أكد ذات المتحدث بأنه لا يعرفه شخصيا.

لكنه يعرف بأنه تاجر بالجملة للسكر، وقد عرّفه به المدعو «زبير» الذي يمتلك محلا لبيع الأعشاب، لكن ليس لديه أي معلومات حول أي نشاط آخر يمارسه وحول هويتها الحقيقية.

«هذه هي كل حساباتي البنكية.. وكنت أتعامل بالشكارة في سوق اللحم والمواشي»

وحسب المعلومات المسربة لـ«النهار»، فإن شقيق المتهم الرئيسي في قضية الكوكايين.

كشف بأنه كان يمتلك حسابات في كل من بنك التنمية المحلية وكالة حسين داي وحسابا آخر في بنك «ترست» بالقبة.

وحسابا في بنك «السلام» وكالة القبة، مشيرا إلى أن تعاملاته التجارية كانت تتم نقدا ومن دون المرور عبر المعاملات البنكية،.

مشيرا إلى أنه فتح عدة حسابات بنكية وفي وكالات وبنوك مختلفة كانت تعود بالأساس إلى الفوائد الكبيرة التي تدرها عليه هذه الحسابات في البنوك.

«بنيت مسجدا في الأخضرية بـ13 مليارا.. وخصصت 100 مليون شهريا لبناء آخر»

في تفاصيل جديدة حول التبرعات التي كان يقوم بها شقيق «البوشي»، خاصة فيما تعلق بالمساجد أو أعمال خيرية.

فقد كشفت مصادر «النهار» بأن هذا الأخير قال إنه قام ببناء مسجد في الأخضرية بقيمة 6 ملايير سنتيم انطلاقا من سنة 2000 إلى سنة 2007.

كما قام بتوسعته بداية من 2010، أين كلفه المبلغ -حسب مصادر «النهار» 6 ملايير و800 مليون سنتيم.

وأشارت مصادر «النهار» إلى أن المتهم الموقوف قال إنه خصص 100 مليون شهريا مند سنة 2010 إلى غاية سنة 2018 من أجل بناء مسجد آخر.