الجزائر تدرس شراء طائرات روسيا لنقل المدنيين



تهدف روسيا الى تنويع مجالات تعاونها مع الجزائر، بعد أن كانت المورد الأول لها في مجال السلاح.

وبحسب ما نقلته الوكالة الاخبارية ريا نوفوستي، اليوم الجمعة 1 فيفري، فإن روسيا مهتمة ببيع طائرات نقل الأشخاص من نوع سوخوي سوبرجت 100 و MС-21 إلى الجزائر.

وقال وزير الطاقة الروسي أليكسي نوفاك، إن “روسيا مهمة بتوريد الطائرات إلى الجزائر التي تدرس حاليا إمكانية شراء هذه التكنولوجيا “.

وطائرة سوخوي سوبرجت 100 هي طائرة ركاب نفاثة انتجت في 2007 بروسيا، من صناعة كومسومولسك، ودخلت الخدمة في 21 أفريل 2011، ومازالت في الخدمة حتى الآن، حيث تم صنع 124 طائرة منها،

أما طائرة إم إس-21 فهي طائرة ركاب روسية، ضيقة البدن بمحركين، وذات مدى قصير إلي متوسط، وبسعة مقعدية 211 راكب.