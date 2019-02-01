الجزائر تشارك في مناورات عسكرية ضخمة ضمن 30 بلدا

تشارك القوات المسلحة الجزائرية في مناورات “فلينتلوك 2019″ العسكرية الضخمة ، التي ستجمع 30 بلدا من إفريقيا وأوروبا الغربية إلى جانب الولايات المتحدة واليابان، وذلك على أراضي بوركينا فاسو وموريتانيا بداية من 18 فيفري إلى غاية 01 مارس المقبل، بتنسيق وإشراف أمريكي أفريقي مشترك.

وحسب ماجاء في بيان نشرته "القيادة العسكرية الأمريكية لإفريقيا" ( أفريكوم) على موقعها الرسمي، سيتجاوز عدد الجنود المشاركين في هذه المناورات 2000 عسكريا ، يمثلون 30 بلدا من بينها الجزائر والمغرب وتونس والولايات المتحدة واليابان والمملكة المتحدة وفرنسا ، وتشمل عدّة تدريبات عسكرية تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية لدول المنطقة خاصة فيما يتعلق بمواجهة التنظيمات المتطرفة وحماية حدودها وتوفير الاستقرار لشعوبها ، حسب البيان.