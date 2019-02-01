وهران: اندلاع حريق بورشات مشروع مركز تجاري

شب اليوم الجمعة حريق بورشات مشروع إنجاز مركز تجاري بمدينة وهران، حسبما علم لدى مصالح الحماية المدنية.

وقد مس هذا الحريق، الذي لم يذكر المصدر ملابسات اندلاعه، عدد من مستودعات المشروع الكائن بحي شكيب أرسلان (القطاع الحضري البدر) أين تسبب في خسائر مادية.

وقد أتت ألسنة النيران على أجزاء من المواد التي يتم من خلالها انجاز المشروع، وفق ما أشار إليه نفس المصدر. وأضاف أنه تم إخماد الحريق في ظرف ساعتين بعد أن تدخلت فرق الحماية المدنية فور وقوعه حيث جندت 13 شاحنة إطفاء و4 سيارات إسعاف منها واحدة مجهزة بالعتاد الطبي بينما سخرت 45 عونا من مختلف الرتب.

وقد تم فتح تحقيق في ظروف وملابسات هذا الحادث من قبل المصالح المعنية.