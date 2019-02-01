المجاهدة لويزة إيغيل تنتقد العهدة الخامسة وتفتح النار على الافلان والارندي

تنتقد المجاهدة لويزة إيغيل أحريز العهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة، معتبرة أن صحته لا تسمح بذلك، حيث قالت في حوار مع “TSA”: “ما نراه هو أن الرئيس متعب، متعب جدا، أتمنى له صحة من حديد، ولكن للأسف لا يستطيع أن يفعل ذلك الآن”.

وتضيف لويزة إيغيل أنه “خلال العهدة الرابعة، كان قد واجه صعوبات فعلية في إلقاء خطاب تنصيبه”، وتضيف إنه “لا يستقبل سفراء ورؤساء الدول، وعندما يفعل ذلك فبصعوبة كبيرة، والآن يسعى محيطه من أجل العهدة الخامسة”.

وتذهب لويزة إيغيل إلى أبعد من ذلك عندما تعتبر أن ما يحدث هو “خيانة للشهداء” حيث تقول “أؤكد لكم: لدي الكثير من المتاعب وأنا مريضة من أجل الجزائر (..) هذه خيانة للمليون شهيد، أتساءل من حين لآخر ، هل أنا عمياء؟ هل أنا صماء ؟ أنا مريضة مما يحدث في البلاد بينما لدي كل قدراتي العقلية.. لقد أصبحنا أضحوكة العالم”.

وتقول لويزة إيغيل صراحة إنها ضد العهدة الخامسة، “نعم ، أنا ضد العهدة الخامسة وقد استقلت من مجلس الأمة لأنني ضد هذه العهدة الخامسة، أحلم بجزائر هادئة ، كريمة وواقفة، اليوم، يتم تصنيفنا بين الأواخر في العديد من المجالات، هذه ليست جزائر المليون شهيد ..”.

وحول تأييد كل من جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي للعهدة الخامسة، فتقول لويزة إيغيل إن “بعض الأشخاص يفكرون في جيوبهم أكثر من الجزائر، ليس صحيحًا أنهم يحبون الجزائر”، وتضيف “أريد أن أتحدث عن مجموعة تستخدم رئيس الجمهورية مثل الافلان والارندي لمواقعهم ورفاهيتهم،وبكل سهولة سيكونون مع من يأتي غدا”

محمد بلعليا

محمد بلعليا