بدوي: لا تسوية للبنايات المشيّدة فوق الأراضي الفلاحية

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، أنه تم إسداء تعليمات فورية للولاة من أجل إسراع عمل اللجان.

المكلفة بدراسة ملفات مطابقة البنايات، في رده على سؤال للنائب عبد الرحمان نكاع عن ولاية ميلة.

مشيرا إلى أنه تم إعطاء التعليمات اللازمة للولاة من أجل تنشيط عمل مختلف اللجان لا سيما لجان الدوائر.

والإسراع في عملية دراسة ملفات تسوية البنايات وكذا القيام بعمليات تحسيسية للمواطنين من أجل حثهم على إيداع ملفاتهم.

من جهة ورفع التحفظات المثارة من قبل لجان الدوائر من جهة أخرى، بهدف الإسراع في تسوية الملفات طبقا للآجال المحددة.

وذلك حرصا على تحقيق محيط عمراني منسجم يوفر الإطار المعيشي الملائم للمواطنين.

وأكد بدوي، أنه عملا بهذه الاحكام القانونية تقوم لجان الدوائر المكلفة بدراسة ملفات طلبات تسوية بنايات المواطنين.

ومن ثم قبولها أو رفضها بصورة معلّلة، مضيفا أن السلطات العمومية قد وضعت هذا الإطار القانوني من أجل الحد من ظاهرة البناءات الفوضوية.

التي أصبحت تشوه المنظر الجمالي للمدن بل وتهدد سلامة وأمن المواطنين وممتلكاتهم خاصة في حال حدوث كوارث أو فيضانات. مضيفا أن الهدف الأسمى هو تزويد المدن بنسيج عمراني يجعلها حصينة ومتماشية مع تطلعات ساكنتها.

والتي لا تتأتى إلا بإحلال سلطان القانون، مشددا أنه لا تسوية لأي إنتهاك للأملاك العمومية وعلى رأسها الأراضي الفلاحية.