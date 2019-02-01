أويحيى: إنتظرونا يوم 18 أفريل أين سينتصر بوتفليقة وتتواصل الإستمرارية

أكد الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أن حزبه منذ نشأته مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مجددا الدعوة له بالترشح لعهدة أخرى.

ولدى إختتام الدورة السادسة للمجلس الوطني للأرندي اليوم الجمعة، أشار أويحيى إلى أن الأمل يقترب من الحقيقة، ونحن ننتظر موافقته.

مضيفا أن حزبه بكامل إطاراته ومناضليه في خدمة المترشح وجمع التوقيعات، وإطلاق الحملة إبتداءً من الغد إلى غاية 17 أفريل.

دون إنتظار الإنطلاق الرسمي للحملة الفعلية للرئاسيات المقررة بين 19 مارس و 14 أفريل، يضيف الأمين العام.

وختم ذات المتحدث كلامه أن يوم 18 أفريل أي يوم بعد موعد الإقتراع، سيكون يوم إنتصار لبوتفليقة وتواصل للإستمرارية .