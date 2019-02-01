بالصور..وصول الدفعة الأولى من لقاحات "طاعون المجترات"

أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزقي، عن "، استلام الدفعة الأولى من اللقاحات (طاعون المجترات)، البالغ عددها 5 ملايين جرعة".

وقال الوزارة، اليوم الجمعة، في بيان نشره المسؤول الاول على القطاع عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" أنه "تم وضع جهاز خاص على مستوى المعهد الوطني للطب البيطري لضمان توزيع اللقاحات ابتداء من اليوم وفي أفضل الظروف، على مستوى جميع ولايات الوطن".

وأكد ذات المصلحة أنه " تم توفير جميع الوسائل المادية والبشرية على المستوى المركزي والمحلي لبدء عملية التلقيح مباشرة فور استلام اللقاحات".

وأشارت إلى انه "سيتم استلام الكميات الأخرى من اللقاحات في أقرب الآجال و سيتم توزيعها من خلال نفس الجهاز، في جميع أنحاء الوطن للسماح بتلقيح كل المواشي".

هذا ودعت وزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري، جميع الفاعلين (السلطات المحلية ومربي المواشي) إلى مد يد المساعدة للمصالح المختصة المجندة، قصد تمكينهم من القيام بمهمتهم في أحسن الظروف ولضمان نجاح هذه العملية ذات المنفعة الوطنية.