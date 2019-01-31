مقري يعرض برنامجه الرئاسي على سفير بريطانيا

استقبل رئيس حركة مجتمع السلم ومرشحها لانتخابات 18 أفريل الرئاسية عبد الرزاق مقري ، اليوم الخميس، سفير مملكة بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بالجزائر باري روبرت لوين، حيث جمعهما حديث حول برنامج مقري في الرئاسيات المقبلة.

وحسب ما جاء في منشور على صفحة مقري الرسمية في فيسبوك ، فقد جاء هذا اللقاء بطلب من السفير البريطاني، وكان فرصة "ليعبر رئيس الحركة عن برنامجها بصفته مرشحا في الانتخابات الرئاسية 2019 في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والدولية".