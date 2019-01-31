179 طلب ترشح للرئاسيات!

أعلنت وزارة الداخلية، مساء الخميس، تلقيها 179 إعلان ترشح للإنتخابات الرئاسية، وذلك بعد قرابة أسبوعين من انطلاق العملية.

ووفق بيان للوزارة فإن عدد الراغبين في الترشح يتوزع بين 165 طلب للأحرار و14 لأحزاب سياسية.

وكان المجلس الدستوري قد أعلن سابقا، أن آخر مهلة قانونية لتقديم ملفات الترشح ستكون يوم 3 مارس في منتصف الليل.

وتحول قصر الحكومة، الذي يقع به مقر وزارة الداخلية، خلال الأيام الماضية إلى محج لعدة أحزاب وكذا راغبين في دخول السباق الرئاسي.

وتحولت هذه العملية إلى مصدر سخرية لدى الشارع وعلى شبكات التواصل الإجتماعي، كون أغلبية من طلبوا سحب استمارات التوقيعات أشخاصا مغمورين، أدلى بعضهم بتصريحات غريبة لوسائل الإعلام.