بن غبريط: نتائج الإمتحان المهني للإلتحاق يرتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون يوم 7 فيفري

كشفت وزيرة التربية الوطنية ان الإعلان عن نتائج الامتحان للالتحاق برتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون سيكون يوم الخميس 07 فيفري.

الإمتحان المهني المنظم يوم 15 جانفي 2019 بعنوان 2018 للإلتحاق برتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون في المراحل التعليمية الثلاثة ،إبتدائي، متوسط، ثانوي.

ونشرت نورية بن غبريط على صفحاتها الرسمية في تويتر وفايسبوك:

سيتم الإعلان عن نتائج الإمتحان المهني المنظم يوم 15 جانفي 2019 بعنوان 2018.

للإلتحاق برتبتي أستاذ رئيسي و أستاذ مكون في المراحل التعليمية الثلاثة إبتدائي، متوسط، ثانوي يوم الخميس 07 فيفري 2019.