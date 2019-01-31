الإمارات تحتجّ بِسبب تجنيس قطر للرياضيين

تقدّم الإتحاد الإماراتي لكرة القدم بِاحترازات إلى نظيره الآسيوي، بِسبب مشاركة منتخب قطر بِلاعبَين من جنسية أخرى مُثيرة للجدل، في نهائيات كأس أمم آسيا 2019.

وتحتضن الإمارات العربية المتحدة نهائيات كأس أمم آسيا منذ الـ 5 من جانفي الحالي، وإلى غاية مساء هذا الجمعة.

ويتعلّق الأمر هنا بِكل من: المهاجم المعز علي (22 سنة) ذي الأصول السودانية، والمدافع بسّام الراوي (21 سنة) من أصول عراقية. كما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية، الخميس. عِلما أن قطر فازت على الإمارات بِرباعية نظيفة، في مباراة نصف النهائي التي أُقيمت فعّالياتها مساء الثلاثاء الماضي.

ويزعم اتحاد الكرة الإماراتي أن اللاعبَين المعز علي وبسّام الرّاوي، غير مُؤهّلَين لِتمثيل ألوان منتخب قطر في نهائيات كأس أمم آسيا 2019. عِلما أن المعز علي يلعب لِمنتخب “العنّابي” منذ عام 2016، ويرتدي بسّام الرّاوي زيّ الفريق ذاته منذ عام 2017.

وشارك المعز علي مع منتخب قطر في كل مقابلات كأس أمم آسيا 2019، وهو الأمر ذاته لِزميله بسّام الرّاوي، فقط أن هذا المدافع غاب عن مباراة نصف النهائي ضد الإمارات، بِداعي الإيقاف (بطاقتَين صفراوَين).

ويحتلّ المعز علي صدارة هدّافي كأس أمم آسيا، بِرصيد 8 توقيعات، يوجد بينها هدف أمضاه ضد الإمارات. بينما يحوز بسّام الرّاوي رصيد هدفَين في هذه البطولة الكروية القارية.

ورفض التقني الإسباني فيليكس سانشيز باس – الذي يُدرب منتخب قطر – التعليق على تقدّم اتحاد الكرة الإماراتي بِاحترازات إلى الهيئة الآسيوية للعبة، وقال إنه يُركّز على التحضير لِنهائي كأس أمم آسيا، الذي سيجمع أشباله مع نظراهم من اليابان، مساء هذا الجمعة.

للإشارة، فإن السلطات الرياضية لِقطر جنّست 13 لاعبا، ودعمّت بهم صفوف منتخب بلادها المُشارك في كأس أمم آسيا 2019، يوجد بينهم كرويان من أصول جزائرية، وهما: المدافع بوعلام خوخي ومتوسط الميدان كريم بوضياف.

وكانت الإمارات – للذكر – قد قطعت علاقاتها الديبلوماسية مع قطر في جوان 2017، كنتيجة طبيعية لِخلافات اشتعلت بعد اندلاع ما سُمّي بـ “الربيع العربي” مطلع العقد الحالي، وتنافس البلدَين على الزّعامة العربية.