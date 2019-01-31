عمليات ناجحة للجيش ضد التهريب والجريمة المنظمة

حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مصالح الجمارك بأدرار، أمس الأربعاء ، بندقيتين (02) نصف آليتين من نوع سيمونوف و(272) طلقة من مختلف العيارات، بالإضافة إلى (100,8) كيلوغرام من الكيف المعالج، حسب ما أفاد به اليوم بيان لوزارة الدفاع.

كما أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بكل من عين الدفلى وتيبازة، تاجري (02) مخدرات بحوزتهما (54) كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما تم حجز (3152) وحدة من مختلف المشروبات بكل من بشار والوادي، يضيف ذات البيان.

من جهة أخرى، ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي، إثر عمليات متفرقة بكل من عين قزام وبرج باجي مختار، أربع (04) شاحنات ومركبة رباعية الدفع و(40) طنا من المواد الغذائية و(4480) لتر من مادة زيت المائدة و(31200) لتر من الوقود.

فيما كشف عناصر الدرك الوطني بسكيكدة، ورشة لإعداد الأسلحة تقليدية الصنع وحجزوا (03) بنادق صيد ومنظار ميدان و(370) خرطوشة و(150) كبسولة و(2,9) كيلوغرام من الرصاص، بالإضافة إلى معدات لتعبئة الخراطيش.