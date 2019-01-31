الداعية عمر عبد الكافي: "الجزائر أصبحت دوحة للأمن والأمان"

عبّر الداعية المصري عمر عبد الكافي عن سعادته بزيارته التي يجريها إلى الجزائر بناء على دعوة رسمية من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف لإلقاء عدّة محاضرات عبر ولايات الوطن تحت إشراف المنتدى العالمي للوسطية والاعتدال، مشيدا بالاستقرار الذي تعرفه البلاد وبالمبادئ الراسخة التي تعتمد عليها في سياستها الخارجية ، على حدّ تعبيره.

وقال عبد الكافي الذي استقبل بحفاوة في لقاءه مع عشرات الجزائريين والجزائريات هذا الخميس بالعاصمة : " سعيد كل السعادة بأن أتواجد في بلدي الجزائر بلد المبادئ وبلد العلم وبلد المثل وبلد الشهداء" ، مضيفا في تصريحه لقناة البلاد بأن " زيارة الجزائر تضاف إلى معالم حياة الإنسان" .

واعتبر الداعية المصري في حديثه أن الجزائر أصبحت "دوحة للأمن والأمان في المنطقة "، داعيا الجزائريين إلى "أن يحمدوا رب العباد على نعمة الأمن والأمان"، وقال عبد الكافي: "حافظوا على هذا الأمن ولا تفرطوا فيه أبدا" قبل أن يتابع: "أنتم بلد المبادئ والمثل فلتظلوا على مبادئكم علما واضحا في السياسة الدولية".