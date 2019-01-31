الرئيس الهندي يدعو الجزائر لتكرار صفقة المصفاة الإيطالية " اوغوستا" في الهند

قال الرئيس الهندي رام ناث كوفيند اليوم الخميس ان الجزائر ستدرس الاستثمار في في مصافي النفط الهندية على غرار الصفقة التي قامت بها مؤخرا في إيطاليا وفق ما نقلته وسائل إعلام هندية اليوم .

و اوضح الرئيس الهندي إنه" في الماضي القريب قامت عدة دول في العالم العربي بالاستثمار في المصافي وخطوط الأنابيب والبنية التحتية ذات الصلة في الهند". مضيفا "إن الجزائر هي سادس أكبر مصدر للغاز وثالث أكبر منتج للمنتجات البترولية يجب أن تأخذ في الاعتبار استثمارات مماثلة ، خاصة في الاحتياطيات النفطية والمصافي ومحطات الغاز الطبيعي المسال. مثل هذه الاستثمارات ستكون فيها مصلحة مشتركة"

وذكر الرئيس الهندي في معرض ترحيبه بوزير الخارجية عبد القادر مساهل الذي حل اليوم بالعاصمة الهندية نيودلهي ، "إن الهند والجزائر تتمتعان بعلاقات تقليدية وتاريخية".

و أشار الرئيس إلى أن الهند والجزائر تتعاونان في العديد من المجالات الاستراتيجية بما في ذلك الفضاء والدفاع والطاقة النووية المدنية.