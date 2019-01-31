أسعار السلع المستوردة ستلتهب

ستشرع الحكومة في تطبيق الرسم الإضافي المؤقت على المواد المستوردة بداية من الشهر المقبل، هذا الإجراء من شأنه أن يضاعف من الأعباء على واردات السلع والمنتجات المعنية التي تتعدى قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد وتخص الخضر والفواكه واللحوم بمختلف أصنافها ومواد استهلاكية مختلفة. وقامت السلطات بفرض نسب كاملة بـ200 في المائة على بعضها مثل الإسمنت، بينما فرضت رسوما بـ50 في المائة على أصناف اللحوم. ومن شأن اعتماد هذا الإجراء أن يضاعف من تكلفة المواد المستوردة ومن ثم ارتفاع أسعارها على عاتق المستهلك النهائي.

وأشار دكتور الاقتصاد، كمال سي محمد، لـ"الخبر"، إلى أن "اعتماد الرسم الإضافي المؤقت يدخل ضمن الإجراءات التي تنتهجها الحكومة وبالضبط وزارة التجارة للحد من الواردات، وهي محاولة تشريعية أخرى ضمن المحاولات العديدة والسابقة التي فشلت في الحد من الواردات"، مضيفا "هذا الإجراء الجديد يعني أن الرسم الإضافي المؤقت هو إجراء غير اعتيادي، حيث لن يفرض على القيمة مباشرة كالرسوم الجمركية، بل ستتم إضافته لمجموع الرسوم واحتسابه من السعر خارج الرسم ثم بعد ذلك تحسب الرسوم الأخرى بشكل عادي".

وذكر الدكتور سي محمد أن "هذا الإجراء المعقد نوعا ما والذي لم تعهده السياسات التجارية لا يعتبر نوعا من الحمائية المتفق عليها عالميا، لأنه إن أرادت الحكومة أن تأخذ هذا المسلك فعليها أن ترفع الرسوم الجمركية مباشرة كما تفعل دول العالم، وهو التوجه الحالي للدول المتقدمة، وعلى الدول النامية أن تتبع هذا المنحى وأن تراجع اتفاقيتها مع الشركاء وإلا ستبقى ضحية للعولمة التجارية".

وحسب الخبير دائما "سيبقى الإجراء معقدا بالنسبة لمصالح الضرائب ومصالح الجمارك، والأساس من التشريع هو التبسيط، ثم إذا كان الهدف من هذا الرسم الإضافي الوقائي هو حماية المنتج المحلي فهو غير كذلك، لأن السلع المستهدفة سلع غير تنافسية بالنسبة للاقتصاد الجزائري وغير إستراتيجية، وهي سلع استهلاكية يستطيع السوق توفيرها، كما أن نسبة هذا الرسم لن تشكل حمائية بقدر ما ستشكل رفعا من التكلفة النهائية".

وعن تبعات الإجراء أوضح كمال سي محمد أن "هذا الرسم إضافي ولا يطبق على الوعاء مباشرة والنسب أغلبها تتراوح ما بين 30 إلى 70٪، ولكن في ظل عدم ضبط السوق وغياب الرقابة قد يقوم المستوردون والتجار بانتهاز الوضع ورفع الأسعار أكثر من المعقول بحجة هذا التشريع وأعتقد أن المستوردين بالضبط يميلون أكثر لرفع الأسعار من تخفيض الأرباح، وفي النهاية متأكد أن جيوب المواطنين ستكوى أمام مستوى آخر من الأسعار بعد أشهر قليلة".

وقد بررت الحكومة لجوءها إلى فرض الرسم الإضافي المؤقت على البضائع المستوردة في قانون المالية التكميلي لسنة 2018 بنسبة تتراوح ما بين 30 إلى 200 بالمائة بحماية الإنتاج الوطني، مشيرة إلى أنه بدلا من منعها سيساهم، حسبها، في ترشيد الواردات التي تبقى تشكل فاتورة ثقيلة بالنسبة لاحتياطيات البلاد من العملة الأجنبية، حيث تشير تقديرات الحكومة إلى بلوغ قيمة الواردات مستوى 44 مليار دولار سنة 2019.

وتنص المادة 2 من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 على "تأسيس رسم إضافي مؤقت وقائي يطبق على عمليات استيراد البضائع المطروحة للاستهلاك في الجزائر، يحدد هذا الرسم بنسبة تتراوح ما بين 30 و200 بالمائة".

كما جاء في هذه المادة أنه "يمدد مجال تطبيق قواعد الوعاء والتصفية والتحصيل والنزاعات المطبقة في مجال الحقوق الجمركية ليشمل الرسم الإضافي المؤقت الوقائي"، ولا يمكن تطبيق أي إعفاء فيما يخص هذا الرسم و"تحدد قائمة البضائع الخاضعة للحق الإضافي المؤقت الوقائي والمعدلات الموافقة بصفة دورية عن طريق التنظيم".

وعلى ضوء ذلك، فإن الإجراء سيتضمن حساب الحقوق الجمركية المعتمدة سابقا، يضاف إليها الرسم الإضافي المؤقت والرسم على القيمة المضافة الذي غالبا ما يقدر بـ19 في المائة، ما ينتج عنه ارتفاع في تكلفتها وبالتالي ارتفاع في أسعارها.