ألمانيا تحذر مواطنيها المسافرين الى المغرب من الإقتراب من الحدود الجزائرية

حذرت وزارة الخارجية الألمانية "بشدة" مواطنيها من الاقتراب من الحدود الفاصلة بين المغرب والجزائر على خلفية الأوضاع غير المستقرة في الجهة المغربية من الحدود، وفق ما نقلته منصة المعلومات النمساوية"أنزينوريوريت ".

و قالت الخارجية الألمانية في نشرية خاصة بالسياح بعد حادثة مقتل السائحتين الاسكندنافتين في إمليل ، بالقرب من مراكش يوم 17 ديسمبر

'لا ينصح بالرحلات إلى المناطق الحدودية للمغرب مع الجزائر كما لاينصح عموما بالمغامرة خارج الطرق المرصوفة".

و اضاف المصدر ذاته "على الرغم من الإجراءات الأمنية الهامة ، فإنه يبقى هنالك خطر من وقوع هجوم إرهابي "

كما تدعو ألمانيا مواطنيها إلى توخي الحذر في المغرب لمواجهة التهديد الذي تشكله شبكات الاتجار بالقنب الهندي والاحتجاجات الشعبية "يمكن أن تتطور المظاهرات بشكل عفوي وغير متوقع. وفي الآونة الأخيرة ، جرت مظاهرات غير مرخص بها في مدن مختلفة من المغرب مع صدامات عنيفة في بعض الأحيان " .