رسميا ..الجزائر تجدد عقدها مع أديداس والألمان يتعهدون بتحسين النوعية

جدّد الإتحاد الجزائري لكرة القدم رسميا عقده مع الشركة الألمانية للعتاد والألبسة الرياضية أديداس، إلى غاية سنة 2022.

وتنقل رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي إلى فرنسا لتجديد العقد مع الشركة الممولة للعتاد والألبسة الرياضية رفقة عضو المكتب الفيدرالي رشيد قاسمي والأمين العام محمد ساعد.

وحضر الإجتماع الذي تم إنعقاده بالعاصمة الفرنسية باريس أحد أهم المستشارين الألمان في شركة أديداس، والذي تعهد بدوره بتحسين نوعية الألبسة الخاصة بالمنتخبات الوطنية.