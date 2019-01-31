سوريا: البرد يقتل أطفالا في مخيم للنازحين

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، أن أنباء وردت عن وفاة ما لا يقل عن 29 طفلا وحديثي الولادة في مخيم مزدحم بشمال شرق سوريا خلال الأسابيع الثمانية الماضية أغلبهم نتيجة انخفاض درجة الحرارة.

ودعت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إلى دخول مخيم "الهول" دون عوائق وقالت أن الوضع أصبح "خطيرا" بالنسبة لثلاثة وثلاثين ألف شخص يعيشون في برد قارس دون خيام أو أغطية أو تدفئة.

وأضافت أن كثيرين ساروا لأيام بعد فرارهم من القتال في دير الزور.

وذكرت المنظمة في بيان"كثيرون ممن وصلوا حديثا يعانون من سوء التغذية والإرهاق بعد سنوات عاشوها في ظروف بائسة تحت حكم تنظيم داعش... العراقيل البيروقراطية والقيود الأمنية تحول دول وصول المساعدات الإنسانية للمخيم والطرق المحيطة".