بالفيديو: 4 أسلحة قوية يملكها الجيش الشعبي الوطني

قالت وكالة سبوتينك الروسية أن الجيش الجزائري يملك الكثير من الأسلحة ويشتري معظمها من روسيا".

واستعرض ذات المصدر في تقرير مرفوق بالصور و الفيديوهات 4 أسلحة روسية يملكها الجيش الجزائري.

1-غواصة "الثقب الأسود"

في أواخر الخريف من العام الماضي، غادرت حوض السفن البحرية في سانت بطرسبورغ غواصتين من المشروع 06361 "فارشيافينكا" (المعروفة أيضا باسم "الثقب الأسود").

ومن مميزات المشروع 06361 أن الغواصات التي تحمل هذا المؤشر مبنية للتصدير خارج روسيا، وأبحرت الغواصتان إلى الجنوب إلى أحد موانئ الجمهورية الديمقراطية الشعبية الجزائرية، وفقا لموقع planet-today.

وفي 9 جانفي 2019 ، دخلت الغواصات رسميا في خدمة القوات البحرية الجزائرية، و ترأس حفل استقبالهما شخصيا رئيس الأركان العامة للجيش الشعبي الوطني الجزائري، اللواء أحمد هايد صلاح.

وأطلق على الغواصات أسماء "Ursini" و "Hoggar" ، وأرقام 031 و 032، على التوالي. من الجدير بالذكر أنه منذ عام 2009 ، توجد غواصتان من المشروع 06361 في خدمة البحرية الجزائرية، وتم الحصول Urseni و Hoggar بموجب عقد وقع في عام 2014. وهكذا، أصبح لدى الأسطول الجزائري سرب كامل من الغواصات الحديثة.

وتحمل طوربيد الألغام وأسلحة الصواريخ ومنظومة الدفاع الجوي "إيغلا" وقد أطلق عليها الناتو اسم "الثقب الأسود" لأنها مخفية.



2- منظومة "كورنيت"

اختبر أفراد الجيش الجزائري نظام الصواريخ "كورنيت-إي إم" المضاد للدبابات المصنوع في روسيا لأول مرة خلال تمرين "فولكان —2019 "، الذي جرى في أول السنة.

ووفقا للجيش الشعبي الوطني الجزائري، أثبتت المنظومة فعاليتها في تدمير الأهداف المدرعة والجوية والطائرات بدون طيار.

في الوقت الحالي، وفقا لخصائصها، فإن منظومة "كورنيت" ليس لها مثيل في العالم. وتستخدم لإطلاق النار على العربات المدرعة، إضافة إلى نقاط إطلاق النار ووسائل العدو للتعزيز الميداني.

والقدرة العالية للصواريخ على الاختراق، تسمح للمنظومة بالتعامل مع جميع أنواع الدبابات الحديثة بنجاح. ومدى إطلاق النار كبير(حتى 10 كم) وفيها حماية عالية من التشويش.

وتصلح لإطلاق النار من المواقع غير المعدة ومن وضعيات مختلفة: الاستلقاء، على الركبة، في الخندق. ويمكن استخدام المنظومة في أي وقت من اليوم.



3-منظومة "بوك":

استخدمت القوات المسلحة الجزائرية في تدريبات واسعة النطاق منظومة الدفاع الجوي "بوك-أم2أ" الروسية الصنع.

وظهرت هذه المنظومات لأول مرة في هذه المناورات. وتعتبر منظومة "بوك-م2أي" أسلحة فعالة للغاية، واثبتت فعاليتها في سوريا، حيث اعترضت صواريخ كروز وصواريخ باليستية. وهي قادرة على إسقاط طائرات على مسافة 45 كم وعلى ارتفاع يصل إلى 45 كم واحتمال الإصابة يصل إلى 9 بالمائة.

ويتميز نظام "بوك-إم2أ" بقدرة حركية عالية، حيث تستطيع العربة المجنزرة التي تحمله أن تسير بسرعة 70 — 80 كيلومترا في الساعة، وهذا يعني أن نظام "بوك-إم2أ" ينتقل من موقع إلى آخر على جناح السرعة.

ويقدر نظام "بوك-إم2أ" على مواجهة موجة حر تصل درجة حرارتها إلى 50 درجة فوق الصفر.



4-راجمة القنابل "فامبير"

تكتسب راجمة القنابل اليدوية الروسية "فامبير" (مصاص الدماء) شعبية متزايدة في العالم.

وكما هو معروف من مصادر مفتوحة أن الجندي المسلح بهذه الراجمة قادر على تحويل مدرعة بدرع يعادل 650 ملم من الفولاذ الخاص إلى كومة من الخردة المشتعلة.

وحتى إذا كانت الدبابة محمية بحماية ديناميكية، فإن الرأس الحربي سيتغلب عليها بسهولة. ويمكن أن يهاجم هدفا على مسافة نصف كيلومتر

"فامبير" سلاح للمحاربين الأقوياء جسديا فوزنها أكثر من 12 كغ.