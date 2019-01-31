والي الوادي يصدر بيانا بخصوص احتجاجات سكان "المغير"

طالب والي الوادي، عبد القادر بن سعيد، من "سكان المغير خاصة وجميع بلديات المقاطعة التحلي بالتعقل وأن يمنحوا للإدارة فرصة لمعالجة انشغالاتهم".

وأكد بن سعيد في بيان له اليوم الخميس أنه "على استعداد كامل لاستقبال ممثلي المنطقة لتقديم شروحات أوفى وأوسع حول الموضوع".

وخاطب الوالي مواطني المغير قائلا أنه " تم التبليغ انشغال ازدواجية الطريق الوطني رقم 03" وأن "كل المسؤولين على المستوى المركزي يشعرون بأهمية المشروع بعد ان قمنا بطرح الانشغال ومراسلة وزير الأشغال العمومية والنقل الذي قام بدوره بمراسلة وزير المالية بخصوص التعجيل بعملية إنجاز المشروع مرفقة بالبطاقة التقنية والمبلغ المقترح له".

وتتمثلت مطالب المحتجين في الشروع في انجاز ازدواجية الطريق الوطني رقم 3 الذي صار يشكل خطرا متزايدا على السكان بالنظر لعدد حوادث المرور المسجلة.

وعاشت مدينة المغير بولاية الوادي، احتجاجات صباح اليوم ومساء أمس ،بعد أن أقدم السكان على غلق الطريق الوطني رقم 3 مطالبين ليس إلا بازدواجية هذا المعبر نظرا للخطورة التي صار يشكلها.