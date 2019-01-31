إنشاء قطب صناعي جهوي للصناعة الميكانيكية في باتنة

كشف وزير العمل والضمان الاجتماعي وزير زمالي هذا الاربعاء عن التحضير لانشاء قطب جهوي للصناعة الميكانيكية بشرق البلاد .

و أشاد وزير العمل والضمان الاجتماعي بالاتفقيات التي تم امضاءها بين وفد وزاري وممثلين عن مجمع غلوبال غروب وقال في ميكروفون اذاعة باتنة ” الاتفاقيات ستمس ولاية باتنة ولكن ايضا الولايات المجتاورة الهدف الاساسي هو الوصول الى تاسيس قطب جهوي للصناعات الميكانيكية يساهم في شكل مباشر في خلق الثروة ومناصب الشغل وتوطين التكنولوجيا” .

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد تحدث عن صياغة جديدة لخارطة التخصصات الجامعية تتماشى مع صناعة وتركيب السيارات كاشفا عن استفادة 500 متخرج جامعي من تكوين بكوريا الجنوبية وقال طاهر حجار عقب امضاء الاتفاقيات ” صناعة السيارات تحتاج الى اكثر مكن 20 تخصص ولهذا سنعيد النظر في برامجها وستخلق تخصصات لها علاقة بالنشاطات الموجودة على مستوى الولاية ”

و ينتظر ان توفر الاتفقيات التي تم الامضاء عليها اكثر من 2500 منصب شغل بمجمع غلوبال غروب ، ناهيك عن اتفاقيات تعاون التي ابرمت بين مجمع باييك لتركيب السيارات ووكالتي انساج وكناك بالاضافة الى بروتوكول آخر يعنى للتكوين المتخصص في الصناعات الميكانيكية .