مطاردة بوليسية للقبض على منفذ عملية السطو على بنك القرض الشعبي الوطني بوهران

شهدت شوارع وسط مدينة وهران مطاردة بوليسية شرسة سادها الفزع وصراخ المارة بسبب مطاردة مختلف الوحدات الراجلة والمتحركة للأمن الوطني وعلى رأسهم فرقة البحث و التحري ( BRI) للقبض على مسبوق قضايا استولى على كيس مملوء بالمال من أمام مدخل بنك القرض الشعبي الوطني ولاذ بالفرار .

وحسب المصدر الذي اورد الخبر فإن مصالح الامن الوطني، تمكنت من محاصرة الجاني وتوقيفه واسترجاع الكيس الذي كان يحتوي على مبلع 300 مليون سنتيم.

وقد تبين أثناء التحقيقات الأولية أن الجاني الأسمر البشرة والقوية البنية يعمل في شركة مختصة في البناء والمقاولات جاء برفقة موظفي الشركة لمساعدتهم في حمل أكياس المال لوضعها في البنك غير أنه قرر المجازفة وخوض تجربة الخطف والهرب.

وعليه تم اقتياد الجاني إلى مقر الأمن الولائي أين تم تحرير ملف قضائي ضده .