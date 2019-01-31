الأشغال اكتملت وننتظر قرار الرئيس لتدشين المطار الجديد

كشف الرئيس المدير العام لمطار الجزائر الدولي، الطاهر علاش عن استكمال أشغال إنجاز المطار الجديد بنسبة مائة بالمائة، وأن هذا الصرح الجديد تقرر تدشينه خلال شهر فيفري المقبل بشكل رسمي، حيث لم يعد يفصل عن الشروع في استغلاله إلا بضعة ايام، مؤكدا “لم تعد تفصل إلا بضعة أيام عن تدشين المطار الجديد، وننتظر قرار الرئيس بهذا الخصوص”.

وقال علاش في تصريح لـ”الشروق” أن الأشغال استكملت على مستوى مشروع المطار الجديد، الذي سيتم تدشينه قبل نهاية شهر فيفري القادم، إذ تم تبليغ رئاسة الجمهورية والسلطات الرسمية بجاهزية هذا الصرح الجديد للتدشين، ويرتقب تحديد موعد الافتتاح خلال الأيام المقبلة كأقصى تقدير، في حين أكد أنه لم يتم الفصل إذا ما كان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من سيدشن المطار أم لا، مشددا “الأشغال اكتملت والتدشين هذه الأيام، هذا ما يمكن الإدلاء به”.

ووفقا لما علمته “الشروق” من مصادر متطابقة، سيكون موعد تدشين المطار الجديد، هو تاريخ بداية عقود استغلال المحلات المتواجدة على مستوى هذا البناء الجديد، والتي يقدر عددها بـ30 محلا، يتراوح سعر إيجارها الشهري بين 90 و220 مليون سنتيم، استفاد من معظمها أصحاب وكالات سفر ووكالات تجارية لبعض المتعاملين الاقتصاديين، وكذا مطاعم ومقاه.

ويؤكد مصدر من المطار الدولي الجديد لـ”الشروق” أن كافة هذه المحلات تم الاستفادة منها وفقا لمناقصة نظمتها وزارة النقل والأشغال العمومية، حيث تم انتقاء أحسن 30 عرضا ليظفروا بفرصة الحيازة على عقود إيجار 30 محلا لمدة سنة قابلة للتجديد، وتم تسديد مبلغ سنة من الإيجار، في انتظار بداية الاستغلال التي ستكون لأول يوم يتم تدشين فيه هذا المطار، حيث سيتم افتتاح مطاعم ومقاه ومحلات عطور وحلويات وشكولاطة وتبغ وجرائد وملابس وتمور، وهي المنتجات الأكثر طلبا.

ووفقا لتصريحات سابقة للرئيس المدير العام للمطار الدولي هواري بومدين الطاهر علاش، فقد تم تجهيز مطار الجزائر الجديد الذي يدخل حيز الخدمة قريبا، بأحدث أجهزة السكانير عالميا من أجل ضمان أمن المسافرين، كما تم تجهيزه بـ1500 كاميرا للمراقبة، إضافة إلى ذلك، سيتم إرفاق مشروع المطار بفندق أربعة نجوم بسعة 400 سرير، وحظيرة للسيارات، مع العلم أن أرضية المطار الجديد تستجيب للمعايير الدولية المعمول بها، والفارق الزمني بين إقلاع الطائرات لن يفوق الدقيقتين.

للإشارة، فقد تم اقتراض 62 مليار دينار من البنوك من أجل تمويل هذا المشروع الضخم، حيث تقدر تكلفة المطار الدولي الجديد بـ80 مليار دينار.