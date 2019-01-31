أويحيى يُرسم ترشح بوتفليقة، يهاجم غديري ورجالات الشاذلي بن جديد

أعطى الوزير الأول، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، إشارات قوية على ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة خامسة في استحقاقات 18 أبريل المقبل، مشددًا على أنه الخيار الأنسب للبلاد والشعب الجزائري، وفق تعبيره.

وقدّم أويحيى في كلمة ألقاها اليوم 31 جانفي، بمناسبة إنعقاد الدورة السادسة للمجلس الوطني للأرندي بتعاضدية عمال البناء بزرالدة، غرب الجزائر العاصمة، الرئيس بوتفليقة كـ” مرشح للإستمرارية”، قائلًا ” إذا كان الـمستقبل بالنسبة للبعض يكمن في التغيير، فإنه بالنسبة للتجمع الوطني الديمقراطي يكمن في الاستمرارية وما لها من نتائج؛ وذلكم ما يجعلنا ننتظر بأمل كبير إعلان الرئيس عن ترشحه لانتخابات شهر أفريل القادم”.

ورسّم أويحيى ترشح بوتفليقة قبل الإعلان الرسمي من طرف المعني، سواء عبر رسالة موجهة للجزائريين أو تكليف شخصية بالمهمة كما حصل في رئاسيات 2014 التي تولى الوزير الأول عبد المالك سلال يومها مأمورية الإعلان عن الترشح من ولاية وهران بتاريخ 22 فيفري.

وما يُعزز فكرة الترسيم، تأكيد أويحيى أن “الأرندي أعلن عن موقفه من الرئاسيات في جوان الماضي عبر مناشدة الرئيس بوتفيلقة للترشح لعهدة أخرى، أما اليوم ونحن في 31 جانفي فإن نور الشمعة بدأ يظهر من خلال بوادر ترشح الرئيس بوتفليقة”، مشيرًا :” شعبنا مدعو إلى انتخاب رئيسه للجمهورية. وبالتالي، فإن كل القوى السياسية أصبحت مدعوة إلى تحديد اختيارها”.

ثلاثة أسباب للاستمرارية

وعدّد “السي أحمد” ثلاث أسباب لاستمرارية الرئيس بوتفليقة في الحكم، أولها أن” البلاد تواجه منذ خمس سنوات خلت، توترات مالية شديدة دون أن يتعثر مسارها التنموي. بل بالعكس، فإن الصادرات خارج الـمحروقات ما انفكت تتعزز في العديد من الـمنافذ؛ الأمر الذي يمثل إشارة إلى استمرارية موفقة وكذلك مؤشرا يبشر بمستقبل واعد”، يقول المتحدث”.

أما السبب الثاني يكمن في أن “البلاد قد واجهت بنجاح تلك العاصفة الـمسماة الربيع العربي. ومنذ ذلك، حققت التعددية مزيدًا من الثراء في المجالات السياسية والإعلامية والجمعوية، مثلما حققت دولة القانون والديمقراطية تقدمًا إضافيًا خلال الـمراجعة الدستورية الأخيرة، في حين يكمن السبب الثالث -بحسب أويحيى -في أشواط التقدم التي حققتها الجزائر بفضل “ميزة الاستمرارية”.

يُهاجم غديري ورجالات الشاذلي

أويحيى استغل الفرصة للرد ضمنيًا على المترشح للرئاسيات، الجنرال المتقاعد علي غديري، الذي يحمل شعار “القطيعة” مع النظام السياسي في الجزائر وبناء “جمهورية ثانية”، بالقول:” البعض يربط السياسة بالتغيير بل القطيعة ونحن نرى أن المستقبل في الاستمرارية لأننا في بلد يبني وينظم بيته. بلد خارج من عنق زجاجة الأزمة”.

قائد الجهاز التنفيذي عاد للحديث عن نماذج الاستمرارية في العالم، كألمانيا وغيرها من الدول المتقدمة قائلًا “لماذا الاستمرارية مقبولة في ألمانيا وبلدان أخرى كالصين التي قامت بتغيير قوانينها وحذف العهدات وعدم توجه شعبها إلى الصندوق، وعندما تتحدث دول الجنوب عن الاستمرارية فإن ردة الفعل تكون مختلفة”.

إلى ذلك، نبّه أويحيى إلى حاجة الجزائريين إلى الاستمرارية عندما قال “عندما يهطل المطر يقول المواطنون أين هي الدولة وعندما يسقط جسر يرفعون نفس المطلب. الدولة يجب أن تكون مستمرة بإرادة الشعب الذي يقرر كل 5 سنوات عبر الانتخابات”.

وبينما خاطب المسؤول الحزبي، الداعين لرحيل النظام السياسي في الجزائر والذين يرفعون دعوات لتغيير الأوضاع في البلاد، “جماعة ديقاج (إرحل) من ميدان التحرير والتغيير من أجل التغيير، نقول لهم أن التجمع الوطني الديمقراطي حدّد اختياره بدعوة عبد العزيز بوتفليقة إلى الترشح”.

توقف أويحيى في خطابه عند فترة الرئيس الرابع للجزائر “مع احترامي للرئيس الراحل الشادلي بن جديد لكنه قاد عهد كانت فيه الجماعة هدفها الشعارات، وحياة أفضل” منبهًا إلى أن ذلك العهد ولى والجزائر اليوم ترى إنجازاتها ميدانيًا بفضل الرئيس بوتفليقة، فهل كان المقصود من كلام أويحيى، رئيس الحكومة الأسبق ( 1989- 1991) مولود حمروش.

وكان حمروش، أعاب مؤخرًا في خرجات إعلامية رفض النظام الجزائري لكل دعوات التغيير، والخروج من مرحلة الإخفاقات، لافتا إلى أن “الاستحقاقات الانتخابية والسياسية فقدت جل مضمونها وأثرها منذ مدة طويلة، وفقدت الغاية منها، ولا هي تعطي شرعية ولا تصادق على برنامج ولا تعطي للمنتخبين سلطة، بمن فيهم رئيس الجمهورية”، وفق تعبيره.

“يرضخ” للتوافق الوطني

ولأول مرة رافع أحمد أويحيى لضرورة إحداث توافق وطني بين مختلف الفاعلين في البلاد مؤكدًا أن “التجمع الوطني الديمقراطي يُعبر عن رغبتين بالنسبة للسنوات القادمة، تتمثلان ليس فحسب في إعادة انتخاب الـمجاهد عبد العزيز بوتفليقة، بل أيضًا في تكوين حركة جماعية للقوى الوطنية نحو حوار عميق كفيل بالخروج بتوافق صلب حول إصلاحات جريئة وعميقة في جميع الـميادين”.

موضحًا “لن تكون هذه الإصلاحات مصدرًا للقطيعة مع ثوابتنا الوطنية الأساسية، بل بالعكس يتعين أن تكون الضامنة لديمومتها” ليُضيف” وفي نفس الوقت الذي يعبر فيه التجمع الوطني الديمقراطي عن تطلعه لترشح الرئيس بوتفليقة من جديد، ويدعو فيه إلى تعبئة وطنية بما يحقق لبلادنا وثبة نوعية جديدة، فإنه من واجب تجمعنا أن يستعد لخوض هذه الـمعارك.

“حقرة ” الإدارة

في موضوع آخر، ندّد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، على لسان أمينه العام أحمد أويحيى، بالتجاوزات والانزلاقات التي شهدتها بعض الولايات خلال انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة التي جرت يوم 29 ديسمبر الماضي.

وأكد أويحيى “شارك حزبنا مؤخرًا في انتخابات التجديد النصفي للأعضاء الـمنتخبين لـمجلس الأمة. وقد خرج تجمعنا من هذا الاختبار بطعم الـمرارة وشعور بالإستياء.. هذه الانحرافات التي لا تخدم الديمقراطية ولا دولة القانون”.

موضحًا ” إن هذه الـمرارة وذلك الاستياء لم يكونا بفعل نتائجنا في هذا الاختبار. بل إنها مشاعر يكمن مردها في التجاوزات الـمسجلة في كثير من الولايات والعنف الدنيء الـمستعمل على مستوى البعض الآخر”. مشيدًا بـ”شجاعة منتخبينا وإطاراتنا الـمحليين وانضباطهم والتزامهم أمام هذه الاختبارات”.

ووجه رسالة تطمين لمناضليه بالقول ” ينبغي القول إن الانحرافات التي عشناها مؤخرًا لن تجعلنا نحيد عن التزامنا بخدمة البلاد، وكذا الوقوف إلى جانب رئيس الجمهورية، وسيعرف تجمعنا، بفضل وحدة صفوفه ووضوح خطنا السياسي، كيف يحقق انتصارات أخرى في الـمواعيد الانتخابية القادمة”.

“لست معارضًا فلا تخافوا مني”

ودون أن يشير إلى الجهة المعنية بكلامه، قال الوزير الأول ” كل ما يصل استحقاق انتخابي أصبح البعض يخاف منا ويضع لنا حسابات ويرى فينا معارضة ويحاولون قراءة مواقفنا صباحًا ومساءً ولهذا نقول لهم لا يمكنهم تصنيفنا كمعارضة”.

وأبرز مخاطبًا إطاراته وكوادر حزبه “نحن نحضر أنفسنا مع باقي الحلفاء للدخول للمعركة الانتخابية، إن حزبنا يعرف أصلًا كيف يقوم بذلك بفعالية عندما يتعلق الأمر بالحملة الانتخابية. وليس لدي شك في أننا سنعرف جميعا كيف نجعل تجمعنا أيضا يتكيف مع الـمشاركة غدا في الحوار في خدمة جزائر أقوى على الدوام، في ظل الوفاء لـمبادئ نوفمبر، وضمن ديناميكية متواصلة للأصالة والعصرنة”.