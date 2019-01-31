وزارة التجارة توضح بخصوص قرار السماح باستيراد لحوم الحمير والبغال



السماح للشركات الأجنبية باستيراد بعض المواد الخاصة بها والموجهة للاستهلاك المباشر لعمالها على مستوى قواعد الحياة

أزال مدير التبادلات التجارية بوزارة التجارة مسعود بقاح اللثام عن الأخبار التي ترددت بشأن السماح لاستيراد بعض المنتجات على غرار لحوم الحمير والبغال".

وقال بقاح خلال نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، اليوم الخميس، أن :" القانون 03/04 يحدد القواعد المطبقة على عمليات الاستيراد وتصدير السلع ويضبط التجارة الخارجية للجزائر ويكرس مبدأ حرية المبادلات التجارية بدون أي قيد".

وتابع يقول " في نفس الوقت ينص على استثناءات ويحظر التعاملات التي تمس بصحة الإنسان أو الحيوان أو النبات أو الأخلاق العامة، لكن للأسف الشديد هناك من يطلق إشاعات مغرضة هدفها الانتقاد وزرع البلبلة بين المواطنين".

كما أكد بقاح أنه "ليس هناك أي عملية توطين بنكي لاستيراد هذا النمط من اللحوم، و ليس هناك أي متعامل اقتصادي وطني سجل في هذا النوع من الاستيراد".

وأشار ذات المتحدث إلى أن " ما يجب أن يفهمه الجميع أن هناك عشرات الشركات الأجنبية التي تشغل آلاف من العمالة الأجنبية خصوصا الآسيوية منها في إطار إنجاز مشاريع استثمارية ببلدنا".

وأضاف في ذات السياق أنهم " ليسوا مجبرين على استهلاك ما نستهلكه لذلك تلقينا أثناء عمليات الحظر عشرات الطلبات من الشركات الأجنبية للسماح لها باستيراد بعض المواد الخاصة بها والموجهة للاستهلاك المباشر لعمالها على مستوى قواعد الحياة.

جدير بالذكر أن القائمة الجديدة لـ "البضائع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي" المنشورة مؤخرا في الجريدة الرسمية رقم 06، قد تم فيها السماح باستيراد لحوم الحمير و البغال"

وذكرت لحوم الحمير و البغال الطازجة المبردة او المجمدة تحت البند التعريفي رقم 02-05 رفقة لحوم فصائل الخيول ضمن القرار الوزاري المؤرخ في 26جانفي 2019 الذي يحدد قائمة البضائع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي و النسب المتعلقة بها الذي وقعه وزير التجارة سعيد جلاب.

وتم تحديد لحوم الحمير والبغال تحت بند تعريفي فرعي خاص تحت رقم( 0205.00.12.00 ) و ( 0205.00.22.00 )

ولاستيراد هذه الأنواع من اللحوم ، تم فرض رسوم إضافية وقائية بنسبة 70٪.