سوناطراك في مفاوضات للاستحواذ على شركة سويسرية لها سوابق قضاية حول الرشوة

أجرت شركة سوناطراك محادثات أولية مع شركة “غونفور” السويسرية،للنظر في إمكانية الاستحواذ على الشركة، بحسب ما نقلته وكالة رويترز، اليوم الخميس 31 جانفي، نقلاً عن الوسيلة الاعلامية الأمريكية “بلومبرغ”.

ولم تعط أي تفاصيل أخرى حول طبيعة المفاوضات.

وشركة غونفور متخصصة في مجال التجارة والنقل وتخزين المنتجات البترولية وغيرها من منتجات الصناعات النفطية، وتعتبر ثالث تاجر نفط خام في العالم بعد جلينكور وفيتول.

وحكم سابقا على تاجر سابق في شركة غونفور في أوت 2018 بالسجن لمدة 18 شهرا، مع وقف التنفيذ من قبل محكمة سويسرية لدفع رشاوى لكبار المسؤولين في الكونغو وساحل العاج في قضايا تتعلق بالنفط، بحسب ما ذكرت الوسيلة الاعلامية السويسرية الوقت .

وكان المدعي العام الاتحادي السويسري جيرار ساوتبين قد استنكر أيضا الأجواء المتراخية السائدة في غونفور. مشيرا الى أنه يبدو أن الفساد كان عملية تجارية مقبولة في الشركة.