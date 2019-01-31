مجمع "سونلغاز" يوقع عدة اتفاقيات لتحسين الخدمات الاجتماعية للعمال

الرئيس المدير العام للمجمع قال إن الاتفاقيات تعتبر بمثابة "إطار عمل جديد من شانه تشجيع عمال المجمع على تقديم أفضل ما لديهم"

أبرم مجمع "سونلغاز"، بحر هذا الأسبوع عدة اتفاقيات مع الفدرالية الوطنية لعمال الكهرباء والغاز، من اجل لتحسين الخدمات الاجتماعية لعماله.

وتعتبر الوثيقة الأولى الموقعة ملحق لاتفاقية جماعية لسونلغاز تهدف إلى ضمان دعم أفضل للتقاعد التكاملي.

بموجب هذه الاتفاقية، تلتزم سونلغاز بتمويل إضافي بنسبة 1.5 بالمائة من الوعاء الإجمالي الشهري الخاضع للضمان الاجتماعي،من اجل تلبية احتياجات صندوق التقاعد التكاملي لعمال المجمع.

أما الاتفاقية الثانية فقد تم توقيعها من طرف سبعة (7) فروع تابعة لمجمع سونلغاز مع التعاضدية العامة لعمال صناعات الكهرباء والغاز، من شانها السماح لعمال هذه الفروع الاستفادة من الخدمات التي تقدمها التعاضدية.

الفروع المعنية هي: اينرقا ،تركيب، كهراكيب، كهريف، كانغاز(شركات الأشغال وخدمات انجاز المنشآت الكهربائية، رويبة للإنارة (شركة صناعة تجهيزات الإنارة) وكذا ام سي (شركة صناعة العدادات).

أما بالنسبة للاتفاقية الثالثة، فقد تم توقيعها بين التعاضدية العامة لعمال صناعات الكهرباء والغاز وصندوق الضمان الاجتماعي، و هذا من اجل السماح لأعضاء هذه التعاضدية للاستفادة من التسهيلات لاستخدام بطاقة الشفاء و جهاز الدفع من قبل الغير.

كما تم التوقيع ايضا على اتفاقية في مجال التكوين، بين شركة سونلغاز و الفدرالية الوطنية لعمال الكهرباء والغاز ومعهد التكوين والتقييم لسونلغاز،من شانها السماح ل300 منتخب نقابي وممثلي العمال التابعين لفروع سونلغاز الاستفادة من تكوين في مجال الشراكة الاجتماعية و قانون العمل.

على صعيد آخر، وقع مجمع سونلغاز اتفاقية مع صندوق الشؤون الاجتماعية والثقافية لعمال صناعات الكهرباء والغاز ومستشفى مصطفى باشا (الجزائر العاصمة) لشراء المعدات الطبية لصالح المرضى بالمستشفى.

وخلال حفل التوقيع، قال الرئيس المدير العام لشركة سونلغاز إن هذه الاتفاقيات تعتبر بمثابة "إطار عمل جديد من شانه تشجيع عمال المجمع على تقديم أفضل ما لديهم".

كما تهدف الاتفاقيات أيضا إلى إقحام عمال المجمع في الفاعلية المرجوة: تقليل النفقات وزيادة الأرباح وتنفيذ برنامج التنمية بفعالية، "ونحن بحاجة إلى انضمام الجميع"، يضيف عرقاب.

جدير بالذكر أن التوقيع على هذه الاتفاقيات تم من قبل الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، محمد عرقاب و رئيس الفدرالية الوطنية لعمال الكهرباء والغاز،عاشور تلي، بحضور وزير الطاقة مصطفى قيطوني ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي ووزير الصحة والإسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي ، بالإضافة إلى الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد.