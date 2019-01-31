منظمة العمل الدولية تطلق عملية "توظيف" في الجزائر بداية من جوان المقبل



يمثل امتدادا لمشروع "توظيف 1" من الجامعة إلى عالم الشغل" الممول من طرف المملكة المتحدة

كشف خبراء من مكتب العمل الدولي بأنه سيتم إطلاق مشروع توظيف 2 بالجزائر حول " الوظائف الخضراء " بداية من "جوان المقبل".

وفي هذا السياق قال المستشار الجزائري لدى مكتب العمل الدولي محمد بوشاقور في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية بأن "هذا المشروع الذي ما يزال قيد التحضير يمثل امتدادا لمشروع "توظيف 1" من الجامعة إلى عالم الشغل" الممول من طرف المملكة المتحدة والذي تم إطلاقه من طرف مكتب العمل الدولي للفترة الممتدة ما بين سبتمبر 2016 ومارس 2019 .

وأضاف بوشاقور بأن "مشروع توظيف 2 الذي انطلقت التحضيرات بشأنه من ولاية قالمة سيخصص لاستحداث مناصب الشغل لفائدة خريجي الجامعات ومؤسسات التكوين والتعليم المهنيين وإنشاء شركات مقاولاتية للشباب في مجالات الوظائف والمهن الخضراء التي تدعم الطبيعة وتهتم بالغابات والزراعة واسترجاع وتدوير النفايات".

"توظيف 2" سيعتمد في مرحلة أولى على نفس الولايات النموذجية التي شمل جامعاتها "توظيف1" وهي تلمسان وبجاية وبسكرة ومستغانم والجزائر العاصمة إضافة إلى قالمة"حسب ذات المتحدث.

من جهته، قال المستشار الدولي لدى ذات المكتب فرنسوا رافاليسان من مدغشقر بأن "مشروع توظيف 2 سيكون بالتنسيق والشراكة مع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بنفس الكيفية التي أطلق بها مشروع توظيف 1 مفيدا بأن مهمة الخبراء في المرحلة الحالية هي البحث مع مختلف الناشطين للتوصل إلى حصر المحاور الرئيسية التي تصب في صميم المحاور والمجالات المحددة للمشروع بالجزائر.