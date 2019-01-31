عاصفة ثلجية وأمطار غزيرة تضرب الجزائر بداية من يوم السبت

ستشهد الولايات الشمالية للوطن عودة الأمطار الغزيرة وعاصفة ثلجية مرة أخرى وهذه المرة من غرب البحر الأبيض المتوسط.

وحسب النماذج الرقمية لمصالح الأرصاد الجوية، فإن الإضطراب الجوي هذه المرة قادم من دول غرب البحر الأبيض المتوسط,

وسيكون محملا بهواء بارد في المستويات العليا للغلاف الجوي، مرفوقا بأمطار غزيرة وثلوج على المرتفعات التي تصل الى 900 متر.

سيخص بعض الولايات الشمالية بداية من يوم السبت المقبل وإلى غاية يوم الإثنين، مرفوق برياح شمالية غربية تتعدى 50 كلم سا.