هدف عيسى ماندي الرائع ضد اسبانيول
لا يزال الدولي الجزائري و مدافع الخضر يصنع الحدق في اسبانيا , لاسيما و قد سجل هدف امام نادي اسبانيول
و يلعب نادي ريال بيتيس ضد نادي اسبانيول في اطار االربع النهائي من كأس ملك اسبانيا لهذا الموسم و المباراة امتدت للأشواط الاضافية
و جاء هدف عيسى ماندي بعد خطأ دفائي لمدافعي اسبانيول تمكن منه الجزائري من مباغتة الدفاع ليسجل أول هدف له هذا الموسم
Le but de Aissa Mandi contre Espanyol .#CopaDelRey #RealBetisEspanyol #TeamDz #DZ #ALGERIE pic.twitter.com/l1Jt2w9lsD— DZ Football (@DZFootBalll_Fr) 30 janvier 2019
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