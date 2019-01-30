هدف عيسى ماندي الرائع ضد اسبانيول

لا يزال الدولي الجزائري و مدافع الخضر يصنع الحدق في اسبانيا , لاسيما و قد سجل هدف امام نادي اسبانيول

و يلعب نادي ريال بيتيس ضد نادي اسبانيول في اطار االربع النهائي من كأس ملك اسبانيا لهذا الموسم و المباراة امتدت للأشواط الاضافية

و جاء هدف عيسى ماندي بعد خطأ دفائي لمدافعي اسبانيول تمكن منه الجزائري من مباغتة الدفاع ليسجل أول هدف له هذا الموسم