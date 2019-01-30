هدف براهيمي الرائع ضد بيلينينسيش

مكن الدولي الجزائري و نجم نادي بورتو البرتغالي من لفت الأنظار , نظرا للمستويات الكبيرة التي يقدمها الفنان مع ناديه

و قد تمكن الجزائري ياسين براهيمي من تسجيل هدف الافتتاح في اللقاء الذي يجمع نادي بورتو ضد نادي بيلينيسيش خلال مباريات الدوري

و جاء هدف ياسين براهيمي بعد تمريرة رائعة من زمليه لسكن الجزائري الكرة في شباك الخصم في المباراة الجارية الآن