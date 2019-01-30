هدف براهيمي الرائع ضد بيلينينسيش
مكن الدولي الجزائري و نجم نادي بورتو البرتغالي من لفت الأنظار , نظرا للمستويات الكبيرة التي يقدمها الفنان مع ناديه
و قد تمكن الجزائري ياسين براهيمي من تسجيل هدف الافتتاح في اللقاء الذي يجمع نادي بورتو ضد نادي بيلينيسيش خلال مباريات الدوري
و جاء هدف ياسين براهيمي بعد تمريرة رائعة من زمليه لسكن الجزائري الكرة في شباك الخصم في المباراة الجارية الآن
GOLO! FC Porto, Brahimi aos 5', FC Porto 1-0 Os Belenenses #LigaNOS via @vsports_pt pic.twitter.com/kyL3QNSDWO— VSPORTS (@vsports_pt) 30 janvier 2019
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