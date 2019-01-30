طمار: “حصص إضافية من السكن الريفي لسكان تيزي وزو”

تعهد وزير السكن والعمران عبد الوحيد طمار، بفتح الحوار مع مواطني ولاية تيزي وزو للإستفادة من السكن.

وقال الوزير خلال زيارته اليوم للولاية، إن هناك حصص إضافية من السكن الريفي لفائدة الولاية خلال هذه السنة.

تضاف إلى الحصة الممنوحة للولاية في 2018، والمقدرة بـ 8 آلاف سكن، مشددا على تسريع وتيرة إنجاز هذه المجمعات السكنية.

وأمر عبد الوحيد طمار بضرورة بتشجيع السكن الريفي الذي يتماشى والطابع الجبلي لولاية تيزي وزو.

وفي سياق متصل قال الوزير، “نعمل على إتمام كامل البرامج السكنية بمختلف الصيغ”، مشيرا إلى توزيع 95 ألف وحدة في 2018.

كما كشف طمار عن برمجة 90 ألف وحدة سكنية لانطلاق الأشغال بها خلال السنة الجارية.