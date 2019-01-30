شاهد 20 صورة طريفة ومدهشة التقطت في الوقت المناسب

التصوير فن معقد ويخرج من بين المصورين العديد من الموهوبين الذين يبهرون العالم بجماليات لقطاتهم، التي توصل للنفس أشياء قد لا تصلها بدون الصورة، ولكن أحيانا ينقلب الأمر إلى هزل غير مقصود.

إليكم ألبوما من الـ”صور” المبهرة لعدد من اللقطات التي تم التقاطها في وقت مناسب تماما بدون تأخير ثانية واحدة أو تقديم أخرى، وعلى الأرجح تم التقاطها بدون قصد، ولكنها كانت من الطرافة لتجلعنا نقول “رب صدفة خير من ألف ميعاد”.



















































































الصدر:

konbini.com