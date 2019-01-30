الجزائر ضمن الدول العشرة الأسوء في الحرية الإقتصادية

تم تصنيف الجزائر ضمن اسوء 10 دول في العالم في الحريات الإقتصادية و إحتلت المرتبة 171 عالميا ضمن مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2019، وهو التقرير السنوي الذي تصدره مؤسسة «هيريتج فاونديشن» البريطانية للأبحاث، حيث سجلت نقاطاً إجمالية بلغت 46.2 نقطة من أصل 100 نقطة على المؤشر، في الوقت الذي بلغ فيه متوسط النقاط العالمي 60.8 نقطة، و61.3 نقطة في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا.

و في الترتيب حافظت هونج كونج على الصدارة وتلتها سنغافورة، التي تفوقت على اقتصادات عالمية مثل فرنسا وألمانيا واليابان والدانمارك والولايات المتحدة وغيرها، حيث تتمتع هذه الدول بمعدلات تنافسية عالية في العديد من جوانب الحرية الاقتصادية، في حين أن القيود التجارية تكاد تكون معدومة فيها، علاوة على أن التشريعات والقوانين الحكومية تدعم سياسة السوق المفتوحة.

ويتألف مؤشر الحرية الاقتصادية من 4 مكونات رئيسية تتفرع إلى عدد من المؤشرات الفرعية، وهي سيادة القانون، ومكون حجم الحكومة، وفعالية الإجراءات التنظيمية، انتهاء بمكون انفتاحية السوق.