الداعية المصري "عمر عبد الكافي" اليوم بالجزائر

سيحل الداعية الاسلامي، الشيخ عمر عبد الكافي، بأرض الوطن اليوم الأربعاء، مثلما كشف عنه الداعية عبر صفحته الرسمية على "الفايسبوك".

وسيلقي الدكتور عمر عبد الكافي عدة محاضرات بمساجد الوطن، حيث ستكون له كلمة قصيرة عقب صلاة المغرب، اليوم الأربعاء، في إفتتاح مجلس الكراسي العلمية بمسجد الأمير عبد القادر بوهران، قبل أن يشد الرحال غدا الخميس إلى العاصمة والتي سيلقي محاضرة جماهيرية في أحد مساجدها، أما يوم الجمعة الفاتح من فيفري فسيلقي الداعية المصري درس وخطبة الجمعة، بالإضافة إلى محاضرة بين صلاتي المغرب والعشاء بمسجد ابن باديس بوهران، ثم سيكون الجمهور الوهراني على موعد مع الداعية يوم السبت الثاني من فيفري بقاعة المريديان ابتداء من الساعة 10:00 صباحا.

وسيحل الدكتور عبد الكافي الأحد 3 فيفري بمدينة قالمة حيث سيلقي محاضرة ‏‎بعد صلاة العصر في قصر الثقافة بذات المدينة، قبل أن يشد الرحال إلى مدينة قسنطينة، الاثنين، أين سيكون طلبة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية على موعد مع محاضرة سيلقيها ضيف الجزائر ابتداءا من الساعة العاشرة صباحا.