العثور على أسلحة حربية وتسليم إرهابي لنفسه بتمنراست

سّلم إرهابي نفسه، اليوم الاربعاء 30 جانفي ، للسلطات العسكرية بتمنراست، بحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

ويتعلق الأمر بالمسمى “بربوشي رمضان”، المكنى “الزوبير”، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2011. الإرهابي كان بحوزته مسدس رشاش (01) من نوع كلاشنيكوف وأربعة (04) مخازن ذخيرة مملوءة.

في نفس السياق وتبعا للاستغلال الجيد للمعلومات كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، إثر عملية بحث وتفتيش قرب الشريط الحدودي بتمنراست/الناحية العسكرية السادسة، مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على:

– (02) بندقيتين رشاشتين من نوع FMPK؛

– (04) مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف مع أربع (04) مخازن ذخيرة؛

– (01) بندقية بمنظار مع مخزن ذخيرة؛

– (52) قذيفة هاون عيار 82 ملم؛

– (01) قنبلة مضيئة؛

– (28) صمامة مختلفة العيارات؛

– بالإضافة إلى كمية من الذخيرة تقدر بـ (1676) طلقة من مختلف العيارات.

من جهة أخرى، كشفت ودمرت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي، خلال عملية بحث وتمشيط بمنطقة تيفرنيت، بلدية خميس الخشنة، ولاية بومرداس، مخبأين (02) للجماعات الإرهابية