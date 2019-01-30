بوشارب يؤكد للسفير الفرنسي حرص الجزائر على إسترجاع "جماجم و رفات الشهداء "

كر رئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب السفير الفرنسي كزافيي ديريانكور،بـ “حرص الجزائر على استعادة جماجم ورفات الشهداء " و إعتبر بوشارب لدى إستقابله اليوم للسفير الفرنسي ان تلك الجماجم التي تحتفظ بها فرنسا هي " جزء ذو قيمة خاصة في تاريخ الجزائر ولا يمكن التفريط فيه “ حسب ما جاء في بيان للمجلس الوطني الشعبي اليوم.

و في سياق اخر إستذكر الطرفان“واقع العلاقات الجيدة التي تجمع البلدين وما عرفته من تطور لافت لاسيما بعد الزيارات الكثيفة التي تبادلها مسؤولو البلدين على أعلى المستويات” .

كما شكل اللقاء وفق ذات المصدر ” مناسبة لتقييم التعاون البرلماني لاسيما على مستوى اللجنة البرلمانية الكبرى التي ينتظر أن تنعقد خلال الأشهر القادمة” .

وبعدما استعرض رئيس المجلس حزمة الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ” انبرى للحديث عن التزام للجزائر باحترام الشرعية الدولية لاسيما فيما يتعلق بالكفاح لتقرير المصير على غرار حال الشعبين الفلسطيني والصحراوي” .

وأبرز ” جهود الجزائر لإيجاد حلول سلمية وتوافقية للأزمتين في مالي وليبيا ودورها في محاربة التطرف سواء بانتهاجها سياسة المصالحة الوطنية أو من خلال دعوتها لتجفيف منابع الإرهاب لاسيما بالامتناع عن دفع الفدية”.

من جهته، عبر السفير الفرنسي عن ارتياحه للمجهودات المبذولة لترقية التعاون الثنائي، ودعا البرلمانيين إلى مصاحبة الجهود الدبلوماسية لتنويعه حتى يشمل مجالات أخرى .