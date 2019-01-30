مساهل في زيارة رسمية إلى الهند هذا الخميس

يقوم وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل, بزيارة رسمية إلى الهند يومي 31 جانفي و 1 فيفري 2019، تلبية لدعوة من نظيرته الهندية، سوشما سواراج، حسب ما أفاد به الأربعاء بيان للوزارة.

وأوضح ذات المصدر أن هذه الزيارة “تأتي في سياق يتميز بإرادة البلدين في تعزيز وتعميق العلاقات الثنائية بينهما في شتى المجالات بما يخدم المصالح المتبادلة للطرفين”.

كما ستكون هذه الزيارة -يضيف البيان- “فرصة لاستعراض كافة جوانب التعاون الثنائي بين الجزائر والهند وتقييمها ودراسة السبل الكفيلة بتنويعها في مختلف المجالات وإعطائها حركية تكون في مستوى القدرات التي يزخر بها البلدان”.

ومن المنتظر ان يجري الوزير خلال هذه الزيارة “لقاءات مع السلطات العليا في الهند لبحث العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والتطرق إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.